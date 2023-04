Herr Müller-Veith, warum haben Sie Ihre Mieten im April nicht erhöht?

Werner Müller-Veith: Ich habe keine so großen Teuerungen, die es notwendig machen würden, jetzt die Mieten zu erhöhen. Ich verwalte das Haus in Eigenregie und übernehme sehr viele Arbeiten selbst. Mein Gesamtmodell ist darauf ausgelegt, Aufgaben zu bündeln und dadurch Kosten einzusparen. Ich bin Kleinstunternehmer und kalkuliere anders als ein großer Immobilienkonzern. Im Jahr 1996 habe ich das Haus in der Zinzendorfgasse zur Hälfte geerbt und zur anderen Hälfte gekauft aus der Verlassenschaft meiner Großmutter. Ich habe es umgebaut und mehrere Studentenwohnungen daraus gemacht. Was mich unterscheidet, ist halt das Pauschalmodell.