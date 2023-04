Es wäre vielleicht übertrieben, Grazer Verkehrsteilnehmern zu raten, sie mögen sich heute noch einmal stärken - Nervennahrung und so. Aber jede Menge Geduld werden sie ab Dienstag zweifellos brauchen: Denn mit 11. April kommen zu den laufenden Baustellen frische Areale hinzu, auf denen sich Baggerschaufeln wie Presslufthammer austoben können. Und Sperren wie Umleitungen mit sich bringen. Um die Herrengasse zu entlasten, fährt ja ab dem Jahr 2025 jede zweite Garnitur der Tramlinien 6 und 7 via Neutor- und Belgiergasse zur Annenstraße – als Linien 16 und 17. Dafür spuckt man seit einem Monat in der Neutorgasse in die Hände.