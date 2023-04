Der Rechnungsabschluss der Stadt Graz weist statt roter durchwegs rosige Zahlen aus, darauf verweist Stadtrechnungshof-Direktor Hans-Georg Windhaber in seiner Analyse nach Prüfung des Zahlenkonvoluts: Ein Plus von 523 Millionen Euro als Nettoergebnis im Ergebnishaushalt. 151 Millionen Euro Überschuss in der operativen Gebarung, 125,5 Millionen Euro freie Finanzspitze, 116,3 Millionen Euro an Investitionen und 25,9 Millionen Euro Schulden zurückgezahlt. Gleichzeitig habe die Stadt nur halb so viele Schulden neu aufgenommen wie 2021, rechnet der oberste Prüfer im Rathaus Bericht vor. Der Schuldenberg der Stadt Graz türmte sich bis per 31. Dezember 2022 auf 1,495 Milliarden Euro auf.