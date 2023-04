Der Kampf gegen die Flammen auf einem Bauernhof in Kleinstübing (Graz-Umgebung), der in der Nacht auf Mittwoch begann, nahm in den frühen Morgenstunden eine dramatische Wende: Wie die Polizei soeben bekannt gab, wurden zwei Leichen entdeckt. "Es dürfte sich um eine 74-Jährige und ihren Sohn (44) handeln. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen aufgenommen." Das Feuer beim Nebengebäude eines abgelegenen Anwesens - die Brandursache ist derzeit noch offen - war zufällig entdeckt worden, als ein Rettungshubschrauber in der Nacht über das betreffende Gebiet flog. Vier Feuerwehren mit insgesamt 70 Mann bekämpften rund fünf Stunden lang die Flammen, gegen 8 Uhr morgens konnte "Brand aus" gegeben werden.

"Im niedergebrannten Gebäude entdeckten Einsatzkräfte schließlich zwei Leichen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich dabei um eine 74-jährige Pensionistin und ihren Sohn (44) handeln", heißt es seitens der Polizei. "Beide waren im daneben befindlichen Wohnhaus gemeldet und konnten seither nicht lebend angetroffen werden." Brandermittler des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Leichen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz beschlagnahmt. Eine Obduktion soll nun die Identität sowie die genauen Umstände des Todes klären.