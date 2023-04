Lachend schüttelt Eva Caramello den Kopf. Nein, ihr Nachname sei kein Künstlername, damit er besser zu ihrem gleichnamigen, frisch eröffneten Café in der Grazer Neutorgasse passt. "Ich heiße wirklich so!", nickt die gebürtige Italienerin. Und weil Caramello übersetzt Karamell bedeutet, musste es fast so kommen: In den früheren Räumen des Unverpacktladens "das gramm" serviert sie nun von Dienstag bis Samstag italienische Süßspeisen wie auch Pikantes, das sie selbst herstellt.