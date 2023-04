Ungewöhnliches Diebesgut hatten unbekannte Täter vor Kurzem von einer Baustelle in Hart bei Graz entwendet. Ein Firmeninhaber hatte am 27. März in der Polizeiinspektion Raaba Anzeige erstattet, weil eine Rüttelplatte von seiner Baustelle gestohlen worden war.

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf, anonyme Hinweise führten die Ermittler dabei über die Grenze Österreichs hinaus bis nach Kroatien. In Zusammenarbeit mit den kroatischen Polizeibehörden gelang es, das Diebesgut sicherzustellen, koordiniert und unterstützt wurde der Ermittlungseinsatz von einem Verbindungsbeamten aus Österreich, der in der kroatischen Hauptstadt Zagreb stationiert ist.

Eine solche Rüttelplatte wurde von der Baustelle gestohlen (Sujetbild) © (c) Medienzunft Berlin

Weitere Ermittlungen zum Diebstahl und zu möglichen Hehlern werden nun angestellt, Täter konnten bislang noch nicht gefasst werden.