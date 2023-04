Normalerweise bekommen wir für unsere Baby-Rubriken in der Kleinen Zeitung und online süße Fotos von Neugeborenen mit ein paar Angaben wie Gewicht und Größe zugeschickt. Bei Stella Stangl, geboren am 29. März 2023, war es etwas mehr an Infos - "liefert" ihre Mama Timea doch gleich eine abenteuerliche Geschichte über die Geburt der Kleinen mit.