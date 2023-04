Wenige Stunden nach dem Großbrand in der Rösselmühle brannte es am Sonntag auch der St.-Peter-Hauptstraße.

Auf der Suche nach der Brandursache konnte "eine technische Zündquelle" (Kurzschluss, Akkubrand odgl.) ausgeschlossen werden, so die Polizei am Montag. Vielmehr steht ein 39-Jähriger Mieter unter Verdacht. Da er ohne festen Wohnsitz sei, bestehe Tatbegehungs- und Fluchtgefahr - der Mann wurde festgenommen.