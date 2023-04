Die große, dunkle Rauchwolke war weit über dem Stadtgebiet zu sehen. In der Brandmeldezentrale läutete es permanent. Samstagnachmittag ist in der 2014 stillgelegten Rösselmühle (Oeverseegasse) ein Brand ausgebrochen. Entdeckt hat das Feuer "eine Diensthundestaffel, die eher zufällig in der Nähe war", schildert Michael Martinelli (LPD).

Die Berufsfeuerwehr (mit 59 Mann), einige Polizeistreifen und Rettungsfahrzeuge rückten am Nachmittag aus. Via Lautsprecher wurden Anrainer aufgerufen, ihre Fenster zu schließen. Verletzte seien nicht zu beklagen. Eine Frau erlitt einen Schwächeanfall und wurde versorgt.

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr teilte mit, dass die Flammen im dritten und vierten Obergeschoß zu bekämpfen sind. "Es werden mehrere C-Rohre eingesetzt." Es wurde befürchtet, das Gebäude – ein Industriedenkmal, das leer steht – werde komplett abbrennen.

Neben der Berufsfeuerwehr standen fünf Freiwillige Feuerwehren aus dem Bereich Graz Umgebung im Einsatz. "Die Brandbekämpfung erfolgt mit fünf Löschleitungen sowie mittels Wendestrahlrohre über drei Drehleitern." Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle.

"Wir schauen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet", so ein Beteiligter. Die Brandursache stand noch nicht fest. "Die Feuerwehr arbeitet sich nun von außen nach innen", so Martinelli.

Am stillgelegten Areal brannte es nicht zum ersten Mal. 2017 wurde ein Zwölfjähriger ausgeforscht, der gezündelt und ein Feuer verursacht hatte.

Die Grazer Rösselmühle: