Von Prostitution bis Verschwörungstheorien: Diese Reden ließen aufhorchen

Mit Videos und Fotos. 70 Schülerinnen und Schüler nahmen am 28. und 29. März 2023 am steirischen Jugendredewettbewerb teil. Die Kategoriesieger dürfen sich über die Teilnahme am Bundesbewerb im Juni in Innsbruck freuen.