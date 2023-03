Drei Ungarn hatten es auf ihrer Diebestour in Graz auf Reifen abgesehen. 50 Stück samt Felgen hatten sie bereits in ihren Kastenwagen geladen, als sie Beamten des Kriminalreferates Graz aufgefallen waren. Die Fahrweise des Kastenwagens mit ungarischen Kennzeichen war verdächtig. Die Beamten beobachteten und verfolgten das Trio. Gegen 0.45 Uhr wurde das Fahrzeug schließlich mithilfe einer Fremden- und Grenzpolizeilichen Streife auf einen Parkplatz der A 2 in Fahrtrichtung Süden abgeleitet und dabei bestätigte sich der Verdacht der Kriminalisten.