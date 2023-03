Einer von zwei Motorradfahrern, die am 24. Februar in Graz-Straßgang mit ihrer Maschine gestürzt sind, ist im LKH Graz seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Der Mann war auf der Maschine als Sozius mitgefahren, sein Freund (29), der Fahrer des Motorrads, war bei dem Unfall verletzt worden.