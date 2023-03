Die Märchenbücher in der Kinderecke des JUFA-Hotels in Maria Lankowitz, wo am 27. März 2023 die Vollversammlung des Tourismusverbandes Region Graz stattfand, verortete Bürgermeister Kurt Riemer in seiner Begrüßung als Wiege des Tourismusmarketings: "Es werden Geschichten erzählt und überall kommen Burgen und Schlösser vor. Davon gibt es auch bei uns in der Region viele und auch wir wollen Geschichten erzählen."