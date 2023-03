Sie war im Vorjahr schon einmal gesperrt, jetzt heißt es erneut: Durchfahrt verboten. Die ÖBB sanieren die Unterführung in der Ibererstraße und müssen daher den Straßenabschnitt sperren. Und zwar ab heute, den 27. März bis 14. Dezember. Die Umfahrung ist über die Anton-Kleinoscheg-Straße und die Wiener Straße möglich.

Die Sperre gilt für Pkw und Lkw, Fußgänger können unter der Eisenbahn weiter durchgehen – mit einer Ausnahme: In den Osterferien, also vom 31. März ab 15 Uhr bis 11. April um 6 Uhr in der Früh ist die Unterführung komplett zu.

Grabungen für Fernwärme-Anschlüsse in der Peter-Rosegger-Straße

Neben den Großbaustellen in der Stadt – allen voran in der Neutorgasse und der Triester Straße – geht auch eine weitere kleinere heute in Betrieb: In der Peter-Rosegger-Straße auf Höhe Hausnummer 54 und im Bereich der Kreuzung mit der Krottendorferstraße wird bis 24. April jeweils für neue Fernwärmeanschlüsse gegraben. Verkehrssperren gibt es keine, aber Posten werden den Verkehr regeln.