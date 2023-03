Am Samstag legte die Wirtschaftskammer noch einmal nach: Dass es keine Haltestelle der Koralmbahn am Flughafen Graz geben wird, widerspreche komplett der vom Klimaschutzministerium unterstützten Strategie der Multimodalität. Das sagte Günther Ofner, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der WKÖ. "Wenn ein Zusammenspiel des überregionalen Bahnverkehrs mit der Luftfahrt gefordert wird, dann muss dies auch ermöglicht werden. Das Aus für die Haltestelle Flughafen Graz bewirkt aber genau das Gegenteil", so Ofner