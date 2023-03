Neue Lokale, frische Gastgärten, Küchenlinien im Umbruch: Die Gastroszene in Graz und Umgebung kennt keine Verschnaufpausen, laufend wird Neues serviert. Dazu gehört auch so manche Entscheidung, Adieu zu sagen: "Zu verkaufen/vermieten!" ist beispielsweise seit wenigen Tagen auf dem Grazer Riesplaz zu lesen – auf Plakaten an jenem Gebäude, in dem ab 2018 ein Burger-King-Restaurant daheim war. Ehe man im Sommer 2022 das Handtuch warf. "Leider hat sich der Riesplatz letztlich anders entwickelt, als wir uns das zum Zeitpunkt der Übernahme gedacht haben", meinte damals Hartmut Graf, Chef des Unternehmens TQSR, das als "Burger-King-Masterfranchisenehmer" fungiert. "Vor allem die Verkehrsführung ist zu unseren Ungunsten ausgefallen." Graf ergänzte aber, dass man stattdessen eventuell ein Café eröffne. Nun aber hat man sich nach längeren Überlegungen doch dazu entschlossen, den Standort aufzugeben.