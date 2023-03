Samstagfrüh hat nun die Grazer Polizei weitere Details zu jenem schweren Verkehrsunfall bekannt gegeben, der sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr vor der Grazer Stadthalle ereignete: Demnach herrschte zu diesem Zeitpunkt in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße "reger Kolonnenverkehr". Die 25-jährige Fußgängerin habe beabsichtigt, die Straßenseite zu wechseln – "durch die Fahrzeuge hinweg. Als der Kolonnenverkehr wieder einmal zum Erliegen kam, rannte sie los."

Dabei aber lief sie laut Polizei leider direkt vor das Auto einer 31-jährigen Lenkerin und wurde von diesem "trotz Notbremsung" erfasst. Die 25-Jährige sei dabei schwer verletzt wurden, sie wurde ins LKH gebracht. Ein Teil der Straße musste vorübergehend gesperrt werden. In der Stadthalle fand am Freitagabend ja ein Konzert der Sängerin Melissa Naschenweng statt, zu dem am Abend zahlreiche Besucher unterwegs waren.