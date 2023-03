Nach knapp einem Monat an Umbauarbeiten öffnet das Kindermuseum Frida & Fred in Graz am Samstag wieder seine Türen. Auf knapp 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche möchte das Kindermuseum Besucherinnen und Besuchern ab drei Jahren, die Welt der Bauwerke näherbringen. „Das Grundwesen beider Ausstellungen ist, was, warum und wie Tiere bauen in eine Beziehung dazu zu setzten, was Menschen tun“, so der Geschäftsführer Jörg Ehtreiber. Beide Ausstellungen, die in diesem Jahr gezeigt werden, sind Wiederaufnahmen und waren bereits in den Jahren 2013/2014 im Kindermuseum in Graz zu sehen. Unterstützt werden die diesjährigen Ausstellungen von Grawe, Holding Graz, IKEA und der Steiermärkischen Sparkasse.