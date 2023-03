Steirerinnen feiern große Erfolge in US-amerikanischen Ligen

Studieren und Eishockey spielen in den USA: So wie Theresa Schafzahl haben sich auch die beiden Grazerinnen Lisa Schröfl und Emma Mörtl den Traum am Eis erfüllt. Auch für die Gratweiner Basketballerin Anja Knoflach läuft es in den USA richtig gut.