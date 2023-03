Fast acht Millionen Euro hat das Land Steiermark seit 2017 an 554 anerkannte Opfer von Gewalt und Missbrauch überwiesen, die in ihren Kindesjahren einst unter Fürsorge und Aufsichtspflicht des Landes in Heimen und bei Pflegeeltern viel Leid erfahren mussten (wir berichteten).