Die Methode ist nach den letzten Monaten hinlänglich bekannt: Aktivisten setzen sich auf die Straße und kleben sich fest, um darauf aufmerksam zu machen, dass es in Sachen Verkehr nicht so weiter gehen kann, will man im Kampf gegen die Klimakrise weiterkommen. Auch Mittwochfrüh wurde in Graz blockiert und zumindest symbolisch "geklebt" - die Botschaft war allerdings eine gänzlich andere.