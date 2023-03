Was war zuerst da? Der Gusto der Grazerinnen und Grazer auf Asia-Bowls - oder ein Bowls-Lokal, das diesen Gusto erst geweckt hat? So oder so, für Nachschub ist jedenfalls gesorgt: Denn die Asia-Kette "Bowls&Pots by May Kay", die erst vor Kurzem im Styria-Center in der Annenstraße ein neues Lokal eröffnete, kündigt mithilfe von Plakaten bereits eine weitere Filiale an - und zwar in der oberen Sporgasse, direkt gegenüber vom Merano-City und kurz vor dem Karmeliterplatz. Also nur ein paar Schritte vom bereits bestehenden Bowls&Pots-Lokal in der Mitte der Sporgasse entfernt. Daher fragten wir am Dienstag nach, ob das "Coming soon..." weiter oben bedeutet, dass man den Standort hier neben der Bäckerei Sorger verlässt. "Nein", schüttelt man auf Anfrage der Kleinen Zeitung den Kopf. Weiter oben eröffnete man zusätzlich.