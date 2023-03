Noch sind nicht alle Details bekannt – was man derzeit über den Unfall weiß, ist aber schlimm genug: Am Andritzer Hauptplatz wurde am Dienstagnachmittag ein Kind von einer Straßenbahngarnitur erfasst, wie man sowohl bei den Graz-Linien als auch bei der Polizei bestätigt. Die Kleine Zeitung wiederum war von einem Andritzer Bewohner auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden. "Nach ersten Informationen ist das Kind sechs Jahre alt. Es wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH gebracht", heißt es bei der Polizei. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch offen.