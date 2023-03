Patientin klagt über Probleme an Klinik: Das antwortet der Kages-Chef

Eine Lösung für die Wiederöffnung von mehr als 600 gesperrten Betten in den steirischen Landeskrankenhäusern ist nicht in Sicht. Eine Ärztin, die selbst als Patientin im LKH Graz war, richtet jetzt einen flammenden Appell an den Kages-Vorstand. Der wiederum kontert.