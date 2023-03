Mehr Anzeigen in der Steiermark

In welchen Bezirken die Drogenkriminalität am höchsten ist

Auch wenn von einer stabilen Drogensituation in der Steiermark gesprochen werden kann, stieg die Drogenkriminalität 2022 wieder leicht an. Aktuelle Entwicklung: Der Wegfall der Grenzkontrollen macht Drogenschmuggel in die Steiermark einfacher.