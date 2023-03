In Graz-Puntigam kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen. Gegen 14.45 Uhr lenkte ein 59-Jähriger einen Firmen-Pkw in der Rudersdorfer Straße in Richtung Norden. Als der Mann die Kreuzung Puntigamer Straße/Puchstraße überqueren wollte, dürfte er den Rettungswagen übersehen haben.