Nördlich von Frohnleiten ist heute Nachmittag am Bahndamm ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte es zu einem Funkenflug durch einen Güterzug gekommen sein, der von Wiener Neustadt in Richtung Graz unterwegs war. Vier Brandherde sind im Ortsteil Wannersdorf entstanden, wovon einer dieser Brandherde größer ist und derzeit unter intensivem Feuerwehreinsatz gelöscht wird. "Der Brand ist auf exstrem steiles und felsiges Gelände übergegriffen", so Herbert Buchgraber, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Graz-Umgebung. 14 Feuerwehren mit 90 Kräften stehen derzeit im Löscheinsatz, ebenso der Hubschrauber des Innenministeriums.