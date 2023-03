Kurz nach 23.00 Uhr geriet der Pkw eines Grazers aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug war in der Buchkogelgasse abgestellt worden. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Graz stand der Pkw bereits in Vollbrand. Auch eine angrenzende Hecke fing Feuer. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen und zur Gänze löschen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.