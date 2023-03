Es war ein aufsehenerregender Einsatz: Kurz nach 17.30 Uhr stoppten Polizisten am Montag eine volle Straßenbahn der Linie 4, am Weg von Liebenau zum Jakominiplatz. Die Beamten stellten ihr Einsatzfahrzeug auf den Schienen quer und zwangen den Bimfahrer so zum Stehenbleiben.