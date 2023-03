Erst Mitte Jänner ist in der Grazer Murgasse ein Auto in eine Auslage gekracht. Ein 79-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und zerstörte die Glasscheibe beim Snowboard-Shop Blue Tomato.

Am heutigen Sonntag passierte ein ähnlicher Vorfall in der Grazer Innenstadt: Wie Fotos zeigen, die unter anderem in einer Instagram-Story des Meme-Channels grazwellness gepostet wurden, ist ein Pkw in ein Reisebüro in der Hamerlinggasse gefahren und hat dort die Glasscheibe zerstört.

Laut "Steirerkrone" ist der Vorfall um 15.30 Uhr passiert, am Steuer des Pkw soll eine ältere Dame gesessen sein, die beim Vorfall nicht verletzt wurde.

Schrecksekunden Mitte Jänner in der Murgasse: Ein Pkw war in die Auslage von "Blue Tomato" gefahren

Im Oktober 2022 war am Grazer Opernring ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht – unmittelbar vor dem Gastgarten des beliebten Operncafés.