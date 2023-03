Am Freitagnachmittag bildet sich um 16 Uhr in der Grazer Messe Halle eine kleine Schlange von gamingbegeisterten Grazerinnen und Grazern. Direkt neben der „MotionExpo“ findet nämlich das „Button Festival“ zum zweiten Mal in der Messe statt. Bereits am ersten Tag ist das Festival gut besucht. In der Schlange kann man bereits Yae Miko, aus "Genshin Impact", entdecken: Auf dem Festival ist es nämlich auch möglich, im Cosplay-Gewand zu erscheinen. Am Samstag gibt es auch eine eigene Cosplay Show, wo die Besucherinnen und Besucher ihre Kostüme präsentieren können

Von Karaoke bis selbstgemachter Kunst

Mit kurzer Wartezeit hat man es in den unteren Bereich geschafft, der als Eingang und Garderobe dient. Die Treppe führt dann zum Herzstück des Festivals und startet bereits mit einem Highlight: Karaoke. Direkt am Anfang bildet sich schon eine kleine Gruppe, die darauf wartet, dass sie an der Reihe sind, „Radioactive“ von „Imagine Dragons“ zu singen. Gleich daneben der Nintendo-Stand, wo man Spiele wie „Mario Kart“ oder „Splatoon“ spielen kann. Für Retrofeeling sorgen alte Konsolen, mit denen viele zum ersten Mal in die Gamingwelt eingetaucht sind.

Nintendo Switch Stand © Nico Lang

Weiter hinten kommt man in den Bereich, der bei keiner Gaming- und Anime-Convention fehlen darf: In der Artist Alley präsentieren Künstlerinnen und Künstler ihre selbstgemachten Werke. Von Anhängern von beliebten Charakteren aus Spielen und Filmen bis hin zu selbst gemachten Kerzen und Badebomben ist alles mit dabei. Auch das österreichische Autoren-Duo „J.H. Prassel“ ist einem Stand vertreten und liest aus seinem High Fantasy Epos, das bereits sechs Bände umfasst.

Selbstgemachte Kerzen in der Artist Alley © Nico Lang

Cosplay am Button

Bereits am Freitag haben einige Grazer Cosplayerinnen und Cosplayer die Chance genutzt, um wieder in ihre Kostüme zu schlüpfen. Am häufigsten sind Figuren aus dem Spiel „Genshin Impact“ zum Leben erweckt worden. So hat Kaeya sich beim "LARP" (Live-Action-Role-Play) Stand nach einem neuen Schwert umgeschaut und Rosaria ist durch die Artist Alley marschiert.

Grazer Cosplayerin Asti als "Kaeya" aus "Genshin Impact" © Nico Lang

Grazer Cospalyerin "Klee" als "Rosaria" aus "Genshin Impact" © Nico Lang

Selbst am A1-Stand, wo Gamerinnen und Gamer eine Runde "League of Legends" spielen, sind Cosplayer zu finden.