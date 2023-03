Unfall am Dietrichsteinplatz

Bei Rot über Straße gelaufen: Fußgänger schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden des Samstag ist am Dietrichsteinplatz in Graz ein Unfall passiert: Ein Pkw-Lenker und ein 20-jähriger Fußgänger kollidierten - dieser erlitt schwere Verletzungen.