Die Stadt hat zwar längst übernommen und die Burgruine Gösting von Hubert Auer gepachtet, doch von einer Aufhebung der Sperre des historischen Areals ist auch heuer keine Rede. Im Gegenteil: Das einst so beliebte Ausflugsziel mit Burgtaverne wird wohl noch auf Jahre gesperrt bleiben. Es soll heuer aber für gebuchte Führungen bei den Graz Guides und an – wohl zwei – „Tagen der offenen Tür“ im Jahr zugänglich sein. Das bestätigt man auf Anfrage der Kleinen Zeitung im Büro von Finanz- und Liegenschaftsstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Im Vorjahr veranstaltete man so einen Aktionstag ja am 26. Oktober.