Der Internationale Frauentag am 8. März wird auch in Graz mit einem umfangreichen Programm begangen. Im Zentrum steht unter anderem die jährliche Demonstration zum internationalen feministischen Kampftag. Geplant sind Redebeiträge zu Care-Arbeit, FINTA & Flucht (diese Abkürzung steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen), Migration, Femiziden, Schwangerschaftsabbruch und LGBTQIA*-Rechten. "Bringt eure Trommeln ...! Wir wollen laut sein!" rufen die Veranstalterinnen auf, weisen zugleich aber auch darauf hin, dass der hintere Teil des Demo-Zugs als ruhigere Zone, etwa für Familien, gedacht ist.

Die Versammlung beginnt um 17 Uhr am Südtiroler Platz, um ca. 17.30 Uhr setzt sich der Zug zum Hauptplatz in Bewegung. Die Strecke führt über den Grieskai, die Radetzkybrücke und Radetzkystraße, den Joanneumring, das Eiserne Tor und die Herrengasse zum Hauptplatz in Bewegung. Es kommt daher zu Verkehrseinschränkungen bei den Straßenbahnlinien am Südtiroler Platz und in der Herrengasse. Auch die Buslinien am Grieskai, auf der Radetzkybrücke und der Radetzkystraße sind betroffen (hier geht es zu den Details der Holding Graz Linien).

Die zweite Großveranstaltung zum Frauentag ist eine Lange Nacht im Schauspielhaus Graz. "Schluss mit lustig - Schluss mit dem Patriarchat!" ist das Motto für das Programm, das auf zwei Bühnen (Haus 2 und Haus 3) stattfindet und sehr abwechslungsreich ist: Studentinnen der Pädagogischen Hochschule lesen etwa aus gendersensibler und feministischer Kinderliteratur, die Band Sammas präsentiert ihr Musikvideo "Menstruation", Susanne Konstanze Weber spricht mit Intendantin Iris Laufenberg über "Frauen in Männerdomänen/Wie wichtig ist das Vernetzen?!", die Omas gegen Rechts geben unter dem Titel "Scheiß di nix" listige politische Tipps. Im Foyer gibt es Livemusik mit Make Shift Concept und DJ-Sounds mit Mama Feelgood. Hier geht es zum Programm.

Außerdem am 8. März in Graz geplant (Auswahl):