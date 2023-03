Vor dem Plabutschtunnel auf der A9 Phyrnautobahn ist Mittwochfrüh ein Lkw umgekippt. Der Tunnel war laut Asfinag mehr als eine Stunde in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr wurde über den Verteilerkreis Webling umgeleitet (durch die Stadt oder über den Kreis hinunter zum Tunnel).

Asfinag-Sprecher Walter Mocnik schilderte in der Früh gegen 6 Uhr: "Ein Bergeunternehmen ist bereits vor Ort, aufstellen und abschleppen würde aber Stunden dauern." Man entschied sich also dazu, den Lkw zunächst so weit wie möglich auf die erste Fahrspur zu ziehen, damit zumindest eine Fahrspur frei wird. Das ist gegen 7 Uhr früh gelungen. Der Tunnel ist Richtung Norden einspurig befahrbar. Der Stau, der sich gebildet hat, reicht in den Morgenstunden bis knapp nach Seiersberg.

Die Bergung des Lkw soll am Mittwochabend gegen 21 Uhr erfolgen. "Würde das jetzt passieren, dann würde es ein Verkehrschaos im Frühverkehr geben", sagt Mocnik. Am Abend sollte der Verkehr stark nachgelassen haben, da sei es dann leichter, die Autos über den Verteilerkreis umzuleiten. "Der Lkw muss mit einem Kran aufgestellt werden, das ist mühsam und aufwendig", sagt Mocnik. Die Bergung werde vermutlich mehrere Stunden dauern.

