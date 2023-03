Eine fast kuriose Unfallsituation gab es am Dienstagnachmittag in der Grazer Annenstraße. Eine Straßenbahn der Linie 7 streifte auf Höhe der Haltestelle Esperantoplatz einen Passanten. Die Straßenbahn blieb sofort stehen, aber das Opfer ging weiter. "Ob im Schock oder auch völlig unverletzt, wissen wir nicht", so Gerald Pichler, Sprecher der Holding Graz.