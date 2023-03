Demonstrative Geschlossenheit und so etwas wie Aufbruchstimmung dominierten am Freitagabend in der Grazer Stadthalle: Axel Kassegger wurde ja mit exakt 94,77 Prozent der Stimmen zum neuen Obmann der Grazer FPÖ gewählt. Nach turbulenten Monaten, überschattet vom Finanzkrimi rund um die Partei, stärkten die Delegierten auch bewusst Landesparteichef Mario Kunasek mit stehenden Ovationen den Rücken.