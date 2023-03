6/3/0/3: Das sind die entscheidenen Koordinaten an einer neuralgischen Grazer Stelle - denn am heutigen 6. März ist eine der größten Grazer Straßenbaustellen seit Jahrzehnten gestartet. Und sie bedeutet "0 Verkehr" für immerhin drei Jahre in der Neutorgasse: Um das "Nadelöhr" Herrengasse zu entlasten - allein zwischen 7 und 8 Uhr früh zwängen sich 119 Straßenbahngarnituren durch -, wird eine zweite Tramstrecke gebaut. An Ende 2025 fahren dann einige Garnituren vom Jakominiplatz via Neutor- und Belgiergasse zur Annenstraße. Also wird die Neutorgasse für die notwendigen Bauarbeiten drei Jahre lang gesperrt - und der Inidividualverkehr via Marburger Kai umgeleitet.