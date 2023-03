Wie viele Vorsitzende hatte die Grazer SPÖ, seit Alfred Stingl vor 25 Jahren das Amt als Parteichef zunächst an Tatjana Kaltenbeck-Michl übergeben hat? An dieser und auch an anderen Fragen bissen sich in unserem Video am Rande des Parteitags zahlreiche steirische SPÖ-Granden munter die Zähne aus.