Der kanadisch-österreichische Automobilkonzern Magna wird die Produktion in Slowenien mit kommender Woche einstellen. Wie man am Mittwoch bekannt gab, werden aufgrund der veränderten Marktbedingungen die Produktionsprozesse im Unternehmen umstrukturiert, die Lackieranlage im slowenischen Hoče aufgelassen und nach Graz verlegt. 90 Mitarbeiter und die Gewerkschaft wurden im Vorfeld über diese Entscheidung informiert. Gegenüber der slowenischen Nachrichtenagentur STA kündigte die Geschäftsführung von Magna an, dass man möglichst vielen Mitarbeitern einen Arbeitsplatz innerhalb des Konzerns anbieten wolle. Für jene, wo es nicht möglich sein wird, bereite man einen Sozialplan vor. Derzeit ist noch nicht klar, wie viele Arbeitnehmerinnen entlassen werden.