Ein neuer Masernverdachtsfall, Welle flacht aber ab

24 Masernfälle in Graz: Seit dem Wochenende gab es keine neuen Fälle, heute gab es den ersten neuen Verdachtsfall. Gibt es in Schulklassen einen Anlassfall, werden Kontaktpersonen - also Klassenkameraden - auf Impfstatus geprüft.