43-Jährige fuhr an Kreuzung mit Pkw an und kollidierte mit Radfahrer. Der Radfahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde im LKH Graz stationär aufgenommen.

Bei einer Kollision mit einem Pkw wurde am Dienstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 13.30 Uhr. Eine 43-Jährige aus Graz wollte mit ihrem Pkw an der Kreuzung Eschengasse nach links in die Mariatroster Straße einbiegen. Aus bisher unbekannter Richtung kam ein 48-jähriger Radfahrer aus Graz ebenfalls an die Kreuzung, die er queren wollte. Die 43-Jährige dürfte ihn übersehen haben und es kam zur Kollision.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt und wurde im LKH Graz stationär aufgenommen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.