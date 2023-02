Kurz vor Start des neuen Klimatickets stürmen Grazer die Verkaufsstellen

Ab morgen gilt das neue, steiermarkweit verbilligte Klimaticket. In Graz bildeten sich an der Verkaufsstelle schon heute lange Schlangen - denn wer noch vor dem 1. März eine (alte) Jahreskarte kauft, erspart sich in Graz 53 Euro.