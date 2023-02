Alles neu macht der Mai? Mag sein, aber der April und der Juni halten hier locker mit - jedenfalls im Hinblick auf zwei Geschäftsflächen in der Grazer Innenstadt: Denn sowohl der Kiosk vor der Buchhandlung Moser am Eisernen Tor als auch die Trafik in der Conrad-von-Hötzendorf Straße werden schon bald neu aufleben.