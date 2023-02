Es soll so etwas wie ein Neuanfang werden. Schon wieder! Am kommenden Freitag sollen die Delegierten der Grazer FPÖ beim Stadtparteitag in einem Tagungssaal in der Stadthalle ihren neuen Obmann wählen. Es wird der langjährige Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger sein. Die Hoffnung: Dass die Stadtblauen nach dem – immer noch nicht aufgeklärten – Finanzskandal und der von Landesparteichef Mario Kunasek orchestrierten Parteiausschlussserie der Grazer Stadträtin Claudia Schönbacher und mehrerer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wieder Tritt fasst.