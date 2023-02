In der österreichischen Start-up-Szene ist der Name Alexander Kirchgasser gut bekannt – spätestens seit 2022. Damals war er als Co-Gründer und Geschäftsführer des E-Mobilitäts-Profis has.to.be am medienwirksamen Verkauf des Unternehmens beteiligt. Dieses ging um 250 Millionen Euro an den US-Konzern ChargePoint, der Deal gilt noch immer als einer der größten „Exits“ der österreichischen Start-up-Geschichte.