Die Serie nimmt kein Ende: Trotz laufender polizeilicher Präventionsarbeit gelang es am Mittwoch einer Tätergruppe abermals, ihr späteres Opfer mit der allgemein bekannten Vorgehensweise "Falscher Polizist" zu betrügen. Einer der Täter rief die 66-jährige Grazerin am Handy als angeblicher Polizist an und teilte ihr in hochdeutschem Dialekt mit, dass der Sohn der 66-Jährigen in einen Autounfall verwickelt sei und dabei eine ältere Frau gestorben sei.