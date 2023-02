Mit Kommentar. Auch in Österreich gibt es Therapieangebote, die Homosexuellen "Heilung" versprechen, zeigt eine Recherche der Kleinen Zeitung. Ein neues Gesetz soll derartige Konversionstherapien jetzt strafbar machen.

Das Wort „Konversionstherapie“ nimmt Heidi (Name von der Redaktion geändert) kein einziges Mal in den Mund. Die zierliche Frau spricht beim Thema Homosexualität stattdessen von einer „Krankheit“, einer „geistigen Störung“, „einer Neigung, die korrigiert gehört“. Heidi therapiert Homosexuelle am Hagiotherapie-Zentrum in Graz. Schwulen und lesbischen Menschen, die zu ihr kommen, verspricht sie „Heilung“.

Wie ihre Behandlung aussieht, hat sich die Kleine Zeitung in einer Recherche angesehen. Sechs Wochen besuchte die 25-jährige Verena Bauer die Einrichtung und gab sich dort als „Patientin“ aus (einen Auszug aus ihrem Erfahrungsbericht lesen Sie hier).