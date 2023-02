Schon seit September 2022 ist die 32-jährige Christine G. von ihrer Wohnadresse in Graz-Wetzelsdorf abgängig. Die Frau leidet an einer psychischen Erkrankung. Nun hat ihr Erwachsenenvertreter am 16. Februar 2023 eine Abgängigkeitsanzeige erstattet und auch das Einverständnis zur Öffentlichkeitsfahndung erteilt.

Zuletzt wurde die Frau – die sich als General Christian Jules Dalton ausgibt – am 12. September 2022 im Rahmen eines familiären Besuches in Ungarn gesehen. Obwohl mittellos, könnte sie europaweit unterwegs sein und sich in Obdachlosenunterkünften aufhalten, heißt es seitens der Polizei.

Die Frau ist 158 Zentimeter groß und von mittlerer Statur, hat sehr kurzes braunes Haar, ihre Bekleidung ist unbekannt.

Sachdienliche Hinweise sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark, Tel. Nr.: 059 133/60 3333, erbeten.