Die Polizei spricht von einer "Unachtasamkeit des Buslenkers", die den Unfall am Montagvormittag verursacht hat. Eine 84 Jahre alte Fußgängerin wurde im Haltestellenbereich von einem Linienbus erfasst, niedergestoßen und schwer verletzt.

Passiert ist es gegen 11.30 Uhr an der Haltestelle Straßgang/Zentrum. Der 59-jährige Linienbuslenker der Holding Graz war auf der Kärnter Straße stadteinwärts unterwegs und fuhr die Haltestelle an, in deren Bereich sich eine 84-jährige Fußgängerin am Gehsteig befand. Die Vorderseite des Busses touchierte die Frau, sie kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.

Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung der 84-Jährigen durch und lieferte sie ins UKH ein. Ein routinemäßiger Alkoholtest beim Buslenker verlief negativ.